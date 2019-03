Conchita Wurst: Große Sorge! Fans sind in Alarmbereitschaft!

Oh je, was ist denn bei Conchita Wurst los? Erst kürzlich schockte der Star alle Fans mit seiner kahl geschorenen Glatze. Nun die nächste Neuigkeit...

Es wird nicht ruhig um aka Tom Neuwirth! Vor einigen Tagen teilte der Star ein Bild mit alle Fans auf dem ersichtlich wurde, dass Conchita beim Friseur ordentlich Haare gelassen hat. Die Anhänger von Conchita traten dem neuen Look mit gemischten Gefühlen gegenüber. Doch damit nicht genug...

Schock-Beichte: Conchita Wurst ist HIV-positiv

Conchita Wurst versetzt Follower in Panik

Via " " teilte Conchita nun eine Reihe von Posts, die bei allen Fans für mächtig Kopfzerbrechen sorgten. Der Grund dafür: Neben drei schwarzen Bildern, postete Conchita drei weitere Bilder auf denen in großen Buchstaben "T.O.M." zu lesen ist. Für ihre Fans Grund genug, um ihren Sorgen um Conchita freien Lauf zu lassen. So kommentieren sie den Post: "Was machst Du mit uns?" sowie "Sag was, ich habe Angst". Doch was hat es mit diesen Posts auf sich?

Conchita Wurst: Das steckt hinter den Posts

Was genau Conchita mit den kryptischen Posts mitteilen möchte, ist nicht bekannt. Allerdings ist anzunehmen, dass der Star am 08.03.2019 ein neues Album rausbringen wird. Dieses Datum erscheint nämlich immer wieder unter den drei schwarzen Bildern. Eine andere Möglichkeit ist, dass Conchita an dem Tag ihr "altes Ich" hinter sich lässt und nur noch als Tom in der Öffentlichkeit auftreten möchte. Wir können also gespannt sein…