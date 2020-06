Conchita Wurst: Schock-Nachricht über Depressionen

Wie Conchita alias Tom gegenüber "RTL" verriet, habe er sich in einer starken Krise befunden. Er hatte kein Interesse mehr an seinen Freunden, war unglücklich und konnte kein Glück mehr empfinden. Um wieder männlicher zu wirken, entschied sich Tom dazu die Rolle der Conchita abzulegen. Während Tom früher als Conchita Wurst in auffälligen Abendroben zu sehen war, ist sein neuer Look dezenter und unauffälliger geworden.