Connie Sawyer: Schauspielerin stirbt mit 105 Jahren!

Connie Sawyer war die älteste Schauspielerin weltweit. Im Alter von 105 Jahren ist die Hollywood-Legende jetzt gestorben.

Die Schauspielerin spielte nicht nur in zahlreichen Filmen mit, sondern war auch in zahlreichen TV-Shows zu sehen. In ihrem Haus in Woodland soll Connie Sawyer gestorben sein, wie das Klatschportal „tmz“ berichtet.

Sie war die älteste noch arbeitende Schauspielerin. Ihr Schauspiel-Debüt hatte sie mit 18 Jahren gefeiert – seit stolzen 87 Jahren arbeitete sie in der Branche und hat eine unglaubliche Karriere hinter sich. In mehr als 140 Film- und TV-Produktionen war sie zu sehen – darunter „How I Met Your Mother“, „Navy CIS: L.A.“, „New Girl“, „Der Weg nach Westen“ oder „Die wilden Siebziger“. Einer ihrer ersten Filme war „Eine Nummer zu groß“ im Jahr 1959. Damals nahm sie Gesangs- und Tanzunterricht – ihre Eltern haben sie dabei unterstützt und somit ihren großen Traum verwirklicht.