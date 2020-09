Constantin Lücke: So tickt der neue Till Weigel in „Unter uns“

Nicht nur menschlich, sondern auch äußerlich ist Till Weigel nach dem Erwachen aus dem Koma kaum wiederzuerkennen! Mit Constantin Lücke schlüpft nämlich ein anderer Schauspieler in die Rolle des Serien-Urgesteins. Doch eingefleischte Soap-Fans werden den gebürtigen Velberter wiedererkennen, denn Constantin Lücke stand in den letzten Jahren bereits für verschiedene Serien vor der Kamera. Nach zwei Jahren als intriganter Bösewicht Patrick Mielitzer in „Rote Rosen“ (2016-2017), übernahm er 2017 eine Hauptrolle in „Inga Lindström“. Darüber hinaus war der gelernte Theaterschauspieler wiederholt in Formaten wie „Die Bergretter“ (2018), "Der Bergdoktor" (2019) oder "In aller Freundschaft" (2019) zu Gast.