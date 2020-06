Constanze Rick: Prominent im Krankenbett!

Darauf zu sehen: Ihr dick bandagiertes, linkes Knie.

Zu dem Bild schrieb die VOX-Blondine: "So! Und das ist mein trauriger, aktueller Status: Frisch Knie operiert im Krankenhaus... Hihi! Aber mit der großartigen Pflege hier gehts mir eigentlich ganz gut!!! Viele Grüßeeeeeee."

Constanze Rick erfreut das Publikum Abend für Abend mit intimen Details und lustigen Anekdoten aus der Promi-Welt.

Nach ihrem Studium in Rechtswissenschaften und später Jura an der Universität Bochum, schwenkte sie 1998 in die Medienbranche und arbeitete als Reporterin in der Redaktion des RTL-Magazines "Exclusiv Das Starmagazin".

Seit 2006 moderiert die fröhliche Blondine "Prominent" und wurde im Januar 2009 Kolumnistin des Magazines "Frauenzimmer".

Zumindest scheint die Moderatorin ihre aktuelle Lage mit Humor zu nehmen. Scheinbar ist der Eingriff an ihrem Knie gut verlaufen.

Warum Constanze Rick sich operieren lassen musste, ist nicht bekannt. Bleibt zu hoffen, dass sie bald wieder auf den Beinen ist.