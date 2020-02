Cora & Ralf Schumacher: Böser Zoff! Jetzt platzt ihr endgültig der Kragen

Was ist nur bei Cora und Ralf Schumacher los? Eigentlich hatten die beiden versucht, sich nach ihrer Scheidung wieder zu versöhnen. Doch jetzt platzt der 43-Jährigen endgültig der Kragen!

Cora wütet auf Instagram

Auf teilt Cora einen Artikel, in dem es darum geht, dass Ralf von einem Freund verklagt wird und einen Anwalt eingeschaltet hat. Dazu schreibt sie: „Jaaa… den Anwalt kenne ich leider auch sehr gut.“ Das will der Ex-Formel-1-Fahrer nicht auf sich sitzen lassen und holt zum Gegenschlag aus.

„Schön, dass du so eine Freude an den Artikeln hast, die deine Freundin immer schreibt“, steht unter einem Foto auf Ralfs Account geschrieben. Prompt reagiert Cora mit einer heftigen Antwort: „Was kann ich für die verbrannte Erde, die du hinterlässt? Und was kann ich dafür, dass die ‚Bunte‘ darüber berichtet? Wenn man Scheiße baut, muss man wohl auch dafür geradestehen. Aber kannst mir ja wieder deinen skrupellosen Anwalt auf die Pelle hetzen, bin ich ja schon gewohnt. Armselig, der Mutter deines Kindes über Jahre so viel Schaden zuzufügen und ihr das Wichtigste im Leben zu nehmen.“ Dazu benutzt sie den Hashtag „Kindesentfremdung“.

Autsch! Die Versöhnung dürfte sich damit wohl endgültig erledigt haben…

