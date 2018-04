Cora & Ralf Schumacher: Das Sorgerechts-Drama eskaliert!

Der Konflikt um den gemeinsamen Sohn erreicht einen traurigen Höhepunkt: Wie "Closer" erfuhr, gab Cora Schumacher jetzt das Sorgerecht ab...

Der Rosenkrieg zwischen Ralf (42) und Cora Schumacher (41) geht in die nächste Runde. Was das gemeinsame Sorgerecht für Sohn David (16) angeht, in die letzte...

Cora Schumacher: Geldsorgen?

Diese als Warnung gedachte Nachricht via Instagram ist vielmehr der Hilferuf einer verzweifelten Mutter: Vergangene Woche postete Cora Schumacher den Spruch „Real Eyes, Realize, Real Lies“ – auf Deutsch sinngemäß: „Erkenne mit offenen Augen die Lügen“. Eine Botschaft, die die Rennfahrerin an ihren Sohn richtete, diesen sogar verlinkte. Doch was will Cora damit sagen? Als "Closer" sie telefonisch erreicht und nachfragt, legt sie gleich auf. Wenig später meldet sich ihr Management und bittet, von direkten Anfragen abzusehen. Die Hintergründe dazu erfährt "Closer" aus dem Umfeld ihres Ex-Mannes: Cora soll jetzt freiwillig das Sorgerecht für ihren Sohn David abgegeben haben! Bislang teilte sie sich das Sorgerecht mit Ralf – doch in Wahrheit hat die Rheinländerin ihren Sohn seit mehr als zwei Jahren nicht mehr zu Gesicht bekommen. „Ja, das tut mir entsetzlich weh“, gab die 41-Jährige zuletzt zu. Aus der Motorsport-Szene erfährt "Closer": „Für Cora gab es kein Rankommen mehr an ihren Jungen. Ralf hielt sich nicht an Umgangsregularien. Deshalb kam es immer wieder zu Auseinandersetzungen.“ Dabei schwor Ralf einst über seine Ex: „Sie ist schon eine sehr, sehr gute Mama. Da hätte ich mir keine bessere wünschen können.“

Doch warum nun der drastische Schritt?

Zuletzt soll es zwischen Ralf und Cora zu einem echten Nervenkrieg gekommen sein. Beide hätten größtenteils nur noch über ihre Anwälte kommuniziert, Cora erwirkte gegen Ralf sogar ein Kontaktverbot. Doch in den vergangenen Tagen sei die Lage total eskaliert.

Nach "Closer"-Informationen soll Ralf gegen seine Ex eine Klage gestartet haben, in der er die Herausgabe von geringwertigen Gegenständen, wie zum Beispiel Sonnenbrillen, forderte. Als Zeuge soll sogar sein Sohn David aufgeführt worden sein. Das eigene Kind soll gegen die Mutter aussagen? Ein Punkt, an dem Cora nun die Notbremse zog. Sie will wohl verhindern, dass ihr Sohn für solche Dinge instrumentalisiert wird, und ihn aus der Schusslinie nehmen. Doch wie weh muss einer Mutter dieser Schritt tun? Das Sorgerecht und somit die letzte Verbindung zum eigenen Sohn herschenken... „Aber sie macht es nur zum Besten ihres Jungen. In den letzten Jahren hatte sie ohnehin keine Möglichkeit mehr, ihn zu sehen. Und David wünscht auch keinen Kontakt. Dabei hat seine Mutter ihn großgezogen, während sein Vater bei Rennen war. Zwischen beiden war alles bestens. Nun aber die Kehrtwende“, sagt ein Insider. Etwa aufgrund des Einflusses von Ralf?

Als die Blondine zuletzt nach ihrem Sohn und dem Einfluss ihres Ex-Mannes gefragt wurde, antwortete Cora nur in motorsportlicher Hinsicht: „Er (…) wird von seinem Vater intensiv gefördert und begleitet. Eine bessere Unterstützung ist für David gar nicht denkbar als der eigene Vater mit seiner Erfahrung und seinen Kontakten.“ Auf Aussagen über Privates verzichtete Cora komplett – wohl bewusst. Von allen gemeinsamen Freunden distanzierte sich die 41-Jährige schon längst. Doch dieser Schritt, der auch dem Wohle ihres Sohnes dienen soll, ist der bislang drastischste – und sicherlich schmerzvollste...