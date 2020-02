Cora & Ralf Schumacher: Jetzt eskaliert der Streit endgültig!

Bei Cora (43) und Ralf Schumacher (44) standen eigentlich nach jahrelangem Scheidungs-Zoff alle Zeichen auf Versöhnung. Doch die zart aufblühende Harmonie dürfte gerade mal wieder Geschichte sein. Denn momentan streiten die beiden sich im Netz wie pubertierende Teenager – ein emotionales Wortgefecht jagt das nächste…

Cora und Ralf Schumacher liefern sich einen peinlichen Instagram-Zoff

Seit Wochen geht es hoch her zwischen den Ex-Partnern, in die eine wie die andere Richtung. Mal folgen sie sich gegenseitig auf , dann wieder nicht. Mal posten sie gemeinsame Bilder, auch mit Sohn David (19), dann löschen sie alles. Derzeit ist die Stimmung wieder mal am Tiefpunkt. Der Auslöser aktuell: Cora teilte einen Pressebericht, in dem es um einen Rechtsstreit von Ralf geht. Der ließ diesen Seitenhieb nicht unkommentiert. Und Cora reagierte mit ominösen Andeutungen wie „Ja, den Anwalt kenne ich leider auch sehr gut“ oder: „Was kann ich für die verbrannte Erde, die du hinterlässt? Wenn man Scheiße baut, muss man wohl auch dafür geradestehen.“

Cora Schumacher: Schock-Enthüllung nach der Familien-Reunion

Elf Jahre nach ihrer Trennung sitzt der Schmerz offenbar immer noch tief, und ein virtueller Schlagabtausch dieser Art streut weiter Salz in die Wunden. Die Nachrichten haben beide übrigens mittlerweile zum Teil entfernt, vielleicht im Nachhinein selbst peinlich berührt. Was sie nicht bedacht haben: Das Internet und wohl auch die eigene Seele vergessen nie.

