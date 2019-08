Cora Schumacher: Bittere Baby-Klatsche!

hatte in der Vergangenheit einfach kein Glück mit den Männern. Nach der Trennung von ihrem Mann Ralf Schumacher lernte sie Hells Angel-Rocker Lenox kennen. Doch ihr Liebesglück stand unter keinem guten Stern. Kurz nach dem Liebes-Outing meldete sich eine andere Frau zu Wort: seine Ex Kira. Angeblich sind die beiden verheiratet, hatten sich nie offiziell getrennt. Cora zog sofort Konsequenzen - und trennte sich von Lenox.

Lenox bekommt ein Baby mit seiner Ex

Jetzt ist er tatsächlich zu seiner Ex zurückgekehrt. Die beiden erwarten sogar ein gemeinsames Baby. Das bestätigte ausgerechnet Cora via . "Jap, habe ich von gehört. Ist doch schön. Glückwunsch zu Nachwuchs den beiden", erklärte sie ihren Fans. Doch gehen die Baby- wirklich so spurlos an Cora vorbei?

Cora teilt gegen Kira aus

Einen Seitenhieb gegen die neue (alte) Freundin ihres Ex' konnte sie sich dann doch nicht verkneifen. Auf die Frage eines Fans, ob Kira die Schwangerschaft nur vorspielt, antwortete sie: "Offensichtlich ist sie nur nicht gerade das hellste Licht am Himmel, als plötzlich alles gelöscht wurde. Da konnte ich mir die Antwort, auf die von euch zahlreich gestellte Frage, nun Mal nicht verkneifen." Nach Friede, Freude, Eierkuchen klingt das irgendwie nicht...

