Cora Schumacher: Bittere Enthüllung 4 Jahre nach der Scheidung

Prunk und Protz – das trifft genau den Geschmack von (42). Doch dann überrascht sie mit einem seltsamen Geständnis: Cora lässt sich ihre geliebten Extensions entfernen. Der Grund: Auf Dauer ist das zu teuer. Auch weitere Äußerungen deuten darauf hin, dass ihr Finanzpolster sehr viel dünner ist als vermutet…

Dabei soll sie nach der Scheidung von Ralf Schumacher (44) für 13 Jahre laut Medienberichten eine schöne Summe Geld kassiert haben. Wie hoch diese war, wurde nie verraten – doch Cora erweckte nicht gerade den Eindruck, sich süßes Nichtstun leisten zu wollen, im Gegenteil: Beinahe schon verzweifelt wirkten ihre Versuche, sich nach dem Beziehungs-Aus mit dem Schumi-Bruder eine eigene Karriere aufzubauen: Sie schwang bei „Let’s Dance“ das Tanzbein, ließ für den „ “ die Hüllen fallen und zog im vergangenen Jahr ins „Promi “-Haus. Angeblich kassierte Cora im -Knast rund 80.000 Euro. Was davon noch übrig ist? Unklar.

Geht Cora Schumacher das Geld aus?

Auffällig ist jedoch: Seitdem wurde es ziemlich still um die Rennfahrer-Ex. Außer auf . Dort steht sie gerne ihren Followern Frage und Antwort. Und einige dieser Antworten könnten auf akute finanzielle Ebbe schließen lassen. So will ein Fan wissen, wann Cora denn wieder einmal auf der Rennstrecke anzutreffen sei – schließlich ist sie eine leidenschaftliche Tourenwagen-Fahrerin. „Nichts lieber als das“, lässt sie ihre Bekannte wissen. Doch: „Das Budget für die GT4 ist nicht ohne, das weißt du selbst“, gibt sie zu bedenken. „Aber vielleicht lassen sich ja wieder neue Sponsoren finden.“

Cora Schumacher: Trennung von "Hells Angels"-Rocker Lenox!

Einen Sponsor hätte Cora vielleicht auch gerne in anderen Lebenslagen. Denn seit Ralf, der als Formel-1-Fahrer durchaus gut verdiente, aus ihrem Leben verschwand, ging es an der Männerfront eher mau zu. Was ihr Traummann denn so mitbringen müsse, erkundigt sich ein weiterer Fan. Und auch darauf gibt Cora prompt Auskunft: „Wenn man mich mal auf ’ne Runde Gucci einlädt, sage ich natürlich nicht Nein, und klar freue ich mich, wenn es von Herzen kommt!“ Klingt eher nicht so, als könne sie sich auf Abfindungs-Millionen und TV-Honoraren ausruhen. Aber vielleicht meldet sich ja bald ein solventer Herr mit Herz und Portemonnaie am rechten Fleck…

Schon früher sorgte Cora Schumacher mit Geldsorgen für Schlagzeilen. Mehr erfahrt ihr im Video: