Cora Schumacher: Drama um Sohn David

Endlich volljährig – das ist definitiv ein Grund zum Feiern. Für David Schumacher war’s sogar in doppelter Hinsicht ein besonderer Tag, denn nicht nur sein Vater Ralf kam zum Gratulieren, auch Mama Cora feierte mit. Eine überraschende Konstellation, denn eigentlich galten die Familienverhältnisse als kompliziert. Doch wie echt ist die rührende Reunion?

Gut gelaunt schmiegt sie sich an Ralf, strahlt fröhlich in die Kamera. Nur eine Armlänge entfernt lächeln Geburtstagskind David und seine Freundin Vivien um die Wette. Ein idyllisches Familienbild – das allerdings Fragen aufwirft! Denn zuletzt schien das Verhältnis von Cora und ihrem Sohn eher angespannt. Während sie und ihr Ex sich nach Scheidungs-Drama und langer Funkstille seit einigen Wochen wieder auf Instagram folgen, sogar gemeinsame Fotos hochluden, gegenseitig fleißig ihre Bilder likten und einander mit Herzchen-Emojis überschütteten, folgte David dem Profil seiner Mutter trotzdem nicht. Ein deutliches Statement im Insta-Zeitalter!

Wie echt ist die Schumacher-Versöhnung?

Umso mehr fällt auf, dass David Cora auch nach dem demonstrativ innigen Geburtstags-Treffen im Netz weiterhin die kalte Schulter zeigt. Sie taucht weder auf seiner Abo-Liste auf, noch würdigte er die vielen Kinderfotos, die Cora in nostalgischem Überschwang veröffentlichte, eines Kommentars oder Likes. Gut möglich also, dass das versöhnliche Miteinander nur Show war, um die hartnäckigen Streit-Gerüchte verstummen zu lassen? Schließlich gab Cora, die nach eigenem Bekunden ein „richtiger Familienmensch“ ist, erst kürzlich zu, „dass die Nerven eine Zeit lang so blank lagen, dass sachliche Gespräche nicht möglich waren“! Verständlich, dass sie das gern ändern möchte. Doch wie steht David wirklich dazu?