Cora Schumacher: Falsches Spiel? Jetzt spricht ihr Ex

Nachdem Cora Schumacher 2020 in ihrer eigenen Dating-Show "Coras House of Love" nicht die große Liebe fand, ist sie nun bei ihrem ersten TV-Auftritt nach der Kuppelshow im "Club der guten Laune" wieder auf Flirt-Kurs. Schon in der erste Folge geht sie mit Sänger Marc Terenzi auf Tuchfühlung. Was wohl ihr damaliger "Coras House of Love"-Auserwählter Denny Heidrich dazu sagt? Jetzt meldet er sich erstmal mit bitteren Vorwürfen zu Wort.