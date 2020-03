Cora Schumacher: Große Erleichterung! Sie kann endlich aufatmen

Reddit this

Um Klarheit zu bekommen, wurde sie auf das Coronavirus getestet. Mit kratziger Stimme teilt sie ihren Fans nun über das Ergebnis mit.

„Ich zeigte alle Symptome auf“

Die 43-Jährige erklärt, dass sie alle Symptome aufzeigte. Doch zum Glück fiel der Test negativ aus. Ihre Follower können also aufatmen! „Rein theoretisch hätte ich es schon unbemerkt haben können, da nicht alle starke Symptome aufweisen“ so Cora.

Und sie hat auch einen Rat an ihre Fans: „Feindet euch nicht an wegen 'ner Rolle Klopapier oder verschiedenen Theorien über den Virus. Das bringt uns keinen Schritt weiter! Seid füreinander da, bietet euch gegenseitig Hilfe und Unterstützung an. Im Ernstfall sind wir alle froh um jegliche Unterstützung und den Zusammenhalt."

