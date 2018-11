Cora Schumacher: Große Sorge! Sie liegt im Krankenhaus

sieht müde und kaputt aus. In ihrer Nase steckt eine Sauerstoffbrille. Die Ex von Ralf Schumacher liegt im Krankenhaus. Doch was ist passiert?

Cora Schumacher: Klinik-Schock!

Zwar postet Cora Schumacher selbst das schockierende Foto aus der Klinik, doch was genau passiert ist, ist zunächst nicht klar. Die Blondine schreibt nur so viel: "Guten Abgang auf Propofol gehabt.... mir ist da was auf den Magen geschlagen."

Cora Schumacher: So ist das Verhältnis zu Ex Ralf wirklich!

Die Fans machen sich Sorgen. "Oh oh du Arme!! Hoffe es geht bald besser, immer Kopf hoch!! Gute Besserung" oder "Du machst Sachen, gute Besserung".

Cora Schumacher: Magenspiegelung!

Erst in den Kommentaren wird klar, wieso Cora Schumacher in der Klinik ist. Sie hatte eine Magenspiegelung. Und auch Witze kann sie schon reißen Auf dem Foto im Krankenhausbett zeigt sie frech den Mittelfinger. Also halb so wild...