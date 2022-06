Cora Schumacher: Heiße Nacht mit Ralf Schumacher! Jetzt packt sie aus

Was Cora Schumacher nun in der letzten Folge "Club der guten Laune" preisgab, wussten wohl bisher die wenigsten. Die 45-Jährige blickt auf das erste Kennenlernen mit ihrem Ex-Mann Ralf Schumacher zurück und erzählt ungeniert von ihrer ersten gemeinsamen Nacht. Sie berichtet, dass sie und Ralf in Düsseldorf gemeinsam aus waren, und sie sich dafür ganz besonders in Schale geworfen hätte: "Ich hatte das 'Heute-will-ich's-wissen'-Kleid an", das "so ganz hoch geschlitzt" gewesen sei, gibt sie zu. "Da hatte ich natürlich noch eine Superfigur, da war ich Anfang 20" berichtet sie weiter.

Doch der Abend verlief nicht ganz nach Plan: "Dann habe ich irgendwie total einen über den Durst getrunken und dann weiß ich nur noch, dass der Ralf gesagt hat: 'Ja, ich fahr' dich dann nach Hause'". In ihrem angeschwipsten Zustand wollte Cora jedoch nicht alleine zu sich nach Hause, da sie auch in einer ganz anderen Richtung wohnte, und bot schließlich an: "Dann kommst du einfach mit zu mir."