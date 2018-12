Cora Schumacher: Hells Angels-Freund hat offenbar eine andere Frau!

hat einen neuen Freund. Er heißt Lenox und gehört zu den Hells Angels. Beide sind . Doch hat der Rocker noch eine andere Freundin?

Cora Schumacher: Neuer Freund! Sie liebt einen Hells Angel

Cora Schumacher: Hat ihr Hells Angel eine andere?

Kurz nachdem Cora Schumacher das Liebes-Outing mit Lenox offiziell gemacht hat, meldet sich plötzlich eine andere Frau zu Wort. Sie heißt Kira und schreibt auf : "Lenox gehört zu mir. Ich sterbe nicht mit einer Lüge."

Auf dem Instagram-Account gibt es gemeinsame Bilder mit Lenox - und zahlreiche Liebesbekundungen. So schreibt sie zum Beispiel zu einem gemeinsamen Bild im Juni: "I love you Babyyy. Du bist alles was ich brauche. Keiner kann und trennen." Unter einem anderen Schnappschuss lässt sie ihre Follower wissen: "Seit Jahren ein Team. [...] Family is coming."

Cora Schumacher hält zu Lenox

Cora Schumacher scheint weiter zu ihrem Freund Lenox zu stehen. Im Interview mit verriet sie erst gestern: "Wir sind seit ungefähr drei Monaten zusammen und sehr glücklich."