Cora Schumacher: Pikante Sex-Beichte!

Nachdem Cora Schumacher in ihrer eigenen Dating-Show "Coras House of Love" 2020 in ihrem Auserwählten Denny Heidrich wieder nicht die große Liebe fand, geht die 45-Jährige nun wieder als Single durchs Leben. Doch jetzt ließ sie selbst mit innigen Schnappschüssen wieder die Gerüchteküche hochbrodeln. Geht da etwa wieder was mit ihrem Ex-Mann Ralf Schumacher? Die beiden zeigen sich immer öfter wieder vertraut auf Instagram. Wer auch immer es sein mag - Cora scheint aktuell mit ihrem Sexleben mehr als zufrieden zu sein, wie sie gegenüber Promiflash nun verriet: