Schock- von ! Die ehemalige "Promi "-Teilnehmerin stürzte die Treppe in ihrem Haus Köln hinunter. Dabei riss sie sich ihren Bizeps. Die Verletzung war sogar so schlimm, dass Cora am Dienstag operiert werden musste.

Wie geht es Cora Schumacher nach ihrem Treppensturz?

Cora befindet sich derzeit noch in der Klinik, In den nächsten Tagen soll sie jedoch entlassen werden. "Jetzt weiß ich, wofür ein Treppengelände gut ist", sagte sie der "BILD"-Zeitung. Der Vorfall auf der Treppe soll nicht der erste gewesen sein. Aus dem Umfeld heißt es, dass sie bereits letztes Jahr stürzte.

Cora Schumacher: Drama um ihren Ex-Freund Lenox

Das läuft wirklich zwischen Cora und Ralf Schumacher

Ob Ex-Mann Ralf wohl an Coras Krankenbett sitzt? Erst kürzlich postete sie ein Selfie mit ihm auf . Dazu setzte sie den Hashtag #love. Bandeln die beiden etwa wieder an? "Cora ist Single. Beide haben sich nur unterhalten, und sie hat ihm Dinge zurückgeben, die sie noch von ihm hatte", erklärte ein Freund dem Blatt. Aber was noch nicht ist, kann ja noch werden...

