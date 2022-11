Cora Schumacher: Schock-Bild! Sie ist kaum wiederzuerkennen

Zu sehen ist Cora, wie sie vor dem Hollywood Zeichen steht. Sie trägt eine Sonnenbrille und guckt schräg an der Kamera vorbei. Doch was sofort auffällt: Ihr Gesicht sieht völlig anders aus! Die 45-Jährige sieht so verändert aus, dass ihre Follower sie nicht einmal wiedererkennen: "Wer ist denn diese Frau?", fragt ein Follower unter dem Post. Ein anderer schreibt: "An Filtern nicht zu überbieten...Warum nur...".