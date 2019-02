Cora Schumacher: Schon wieder alles AUS und VORBEI?

Ist bei schon wieder alles aus und vorbei? Eigentlich schien Cora vor einigen Wochen noch im absoluten Liebes-Glück zu schweben. Doch jetzt die Wende! Wie es scheint, ist Cora wieder frisch auf dem Single-Markt zu haben...

Cora Schumacher löscht Bilder

Das war’s wohl: Nach vielen Liebes-Postings und schönen Worten haben Cora Schumacher (42) und ihr Rocker Lenox (36) jetzt alle gemeinsamen Fotos aus ihren sozialen Netzwerken gelöscht. Nicht das erste Mal: Bereits Ende vergangenen Jahres waren plötzlich alle Paar-Bilder verschwunden. Kurze Zeit später postete sich Cora aber wieder mit ihrem "Hells Angel" im Fitnessstudio. Und nun? Sind erneut alle Liebes-Bekenntnisse auf beiden Profilen verschwunden.

Cora schwärmte noch von ihrem Schwarm

Dabei schwärmte Cora kürzlich noch davon, was sie so an dem schwer tätowierten Lenox liebt: "Seine ehrliche Art. Ich kann mich immer blind auf ihn verlassen. Egal, was er sagt, er hält es auch ein." Vor wenigen Tagen machte er jedenfalls überdeutlich, wem sein Herz bedingungslos gehört. Es ist leider nicht Cora: Auf postete er ein Foto von sich beim Abendessen, Händchen haltend mit einer jungen Frau: offenbar seine kleine Tochter (9) – dazu das Hashtag #dinnerwithmylove.