Cora Schumacher: Sie hat einen neuen Freund!

14 Jahre war Cora Schumacher mit Ex Ralf verheiratet. Jetzt ist sie wieder frisch verliebt.

Ins "Promi Big Brother"-Haus zog noch als Single ein. Das hat sich mittlerweile geändert. Das berichtete jetzt die "Bunte".

Er ist der neue Mann an Coras Seite

Ihr neuer Freund heißt Lennox, ist 36 Jahre alt und am ganzen Körper tätowiert. „Lenox ist seit vielen Jahren bei den Hells Angels und hat eine hochrangige Position. Er gilt als wahrer Ehrenmann, sein Wort hat Gewicht, man kann sich auf ihn verlassen“, erzählte ein Insider aus der Rocker-Szene gegenüber "Bunte". Die beiden sollen sich schon mehrere Monate kennen. Cora begleitete ihn bereits sogar zu einem Treffen der Hells Angeles.

Cora steht auf tätowierte Männer

Schon im "PBB"-Haus hatte Cora ganz genaue Vorstellung von ihrem Traummann. „So 1,89 Meter, dunkelhaarig, gut gebaut – und, wenn es geht, tätowiert. Und wenn der dann noch massieren kann… Wenn einer so ein Survivor ist, der mich in der Wildnis beschützen kann, damit kann man mich beeindrucken", erzählte sie im Gespräch mit Mitbewohnerin Chethrin Schulze. Schön, dass sie so einen Mann jetzt endlich gefunden hat!