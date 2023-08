Cora Schumacher: So viel Kohle macht sie mit OnlyFans

Erst vor wenigen Tagen verkündete Cora Schumacher, sich einen "OnlyFans"-Account zugelegt zu haben, was nach ihrem Playboy-Cover, das zweite Mal wäre, dass sie für die Öffentlichkeit die Hüllen fallen lässt. Cora gab im Interview mit "Bild" offen zu, dass sie sich mit ihren 46 Jahren so wohl wie noch nie in ihrem Körper fühlt: "Ich fühle mich wieder pudelwohl in meinem neuen beziehungsweise alten Körper. [...] Warum sollte ich nicht das eine oder andere Oben-ohne-Foto nicht mit der Öffentlichkeit teilen? Und zeigen, wie wohl ich mich wieder in meiner Haut fühle?", erklärt die Ex von Ralf Schumacher.

Jetzt kommt ans Licht, wie viel Kohle Cora mit ihren freizügigen Fotos wirklich macht!