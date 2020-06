Cora Schumacher spielt bei " Alarm für Cobra 11" mit

die Ex on Profi-Rennfahrer Ralf Schumacher, hat nach ihrer Let's Dance-Teilnahme letztes Jahr bewiesen, dass sie mehr kann, als nur Rennfahrerin sein. Und das wussten auch die Macher von "Alarm für Cobra 11" und holten sie kurzerhand für einen Gastauftritt zur Serie dazu.

Als blonde Arzthelferin verarztet Cora "Semir Gerkhan" (gespielt von Erdogan Atalay), nachdem er von seinem Partner Paul Renner (gespielt von Daniel Roesner) schwer verletzt in die Notfallambulanz eingefliefert wird.

Und alle scheinen von Cora begeistert: „Sie hat eine sprechende Rolle, läuft nicht nur kurz als Statistin durchs Bild“, verrät ein Sprecher. „Wir drehen in einer Original-Notfallambulanz in Köln.“

Für Cora ist es nicht das erste Mal, dass sie vor einer Kamera steht. Schon für die Soap "Marienhof" raste sie als Rennfahrerin durch die Gegend und auch ihre Playboy-Fotos sind unvergessen. Wie sich jetzt erneut als Schauspielerin macht, werden wir bald zu sehen bekommen.