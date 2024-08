Cora Schumacher: TV-Sensation! Zieht sie nochmal ins Dschungelcamp?

Aktuell läuft die Jubiläumsstaffel im TV, in der ehemalige Camper die Chance bekommen, sich erneut zu beweisen. Auch Cora könnte sich vorstellen, wieder in den Busch zu ziehen. "Für 25 Prozent Gage komme ich nochmal!", erklärt sie. Zu erzählen hätte Cora am Lagerfeuer auf jeden Fall einiges. Nachdem Ralf Schumacher (49) offenbarte, dass er mit einem Mann zusammen ist, schoss sie öffentlich gegen ihren Ex-Mann. "Ich wünschte, Ralf hätte mich einbezogen oder wenigstens eingeweiht. Das hätte ich als ein Zeichen des Respekts empfunden. Stattdessen habe ich von seinem Coming-out aus den Medien erfahren", schimpfte Cora im Interview mit "Spiegel". "Ich fühle mich benutzt. Meiner besten Jahre beraubt." Die Zuschauer würden weitere Details sicherlich brennend interessieren.

Cora Schumacher hat sich in den letzten Jahren ziemlich verändert. Hier im Video seht ihr Bilder von früher bis heute: