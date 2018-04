Cora Schumacher: Überraschende Wende nach dem Sorgerechtsdrama

Das Sorgerecht für ihren Sohn abzugeben, war sicher eine der schwersten Entscheidungen ihres Lebens. Doch viele können Cora Schumachers Schmerz nachfühlen...

Was für ein schmerzhafter Schritt für eine liebende Mutter: Cora Schumacher (41) hat jetzt das Sorgerecht für ihren Sohn David (16) an Ex-Ehemann Ralf abgegeben. Als dieser schockierende Schritt bekannt wurde, bekam Cora überraschend viel Unterstützung.

Cora Schumacher: So reagiert sie auf das Sorgerechts-Drama um ihren Sohn!

Die Rennfahrerin hat ihren Sohn David seit mehr als zwei Jahren nicht mehr in die Arme schließen können, gab das Sorgerecht jetzt ab, um ihren Kleinen vor eventuellen gerichtlichen Streitigkeiten mit Ex Ralf zu bewahren. Nachdem "Closer" exklusiv berichtete, erfuhr Cora auf ihren sozialen Netzwerken eine Welle der Zuneigung: Es hagelte zahlreiche Kommentare, viele persönliche Nachrichten und aufmunternde Worte, sogar von prominenten Kollegen wie Moderatorin Katja Burkard (52). „Vielen Müttern ist es ebenso ergangen wie mir. Euer Zuspruch ist Balsam auf meine Seele“, wandte sich Cora an ihre Fans und Follower. Zu "Closer" sagt sie: „Ich wollte mich einfach bei allen bedanken, die mir Mut zusprechen.“ Den Schmerz über den verlorenen Sohn dürfte das allerdings nicht wirklich lindern...