Cora Schumacher: Ungünstiger Zeitpunkt fürs "Dschungelcamp"? "Mein Ego war im Keller"

Der Countdown für das "Dschungelcamp" läuft! Am 19. Januar heißt es endlich wieder: "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". Mit am Start ist Model Cora Schumacher (47). Ob sie wirklich fit genug für die harten Prüfungen ist, weiß die Ex-Frau des ehemaligen Formel-1-Rennfahrers Ralf Schumacher selbst nicht so genau. Denn nun gesteht die Blondine, dass es ihr in letzter Zeit gesundheitlich nicht besonders gut ging.