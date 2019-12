Reddit this

Cora Schumacher: Was ist nur mit ihrem Gesicht passiert?

Bittere Worte, Beziehungs-Chaos – und jetzt verstörende Bilder. Was ist los bei Cora Schumacher? Die Fotos seht ihr im Video:

Stylischer Plüschmantel, Leoprint-Hose – das Outfit ist typisch Cora Schumacher (42). Aber im Gesicht ist die Ex-Frau von Ralf Schumacher (44) kaum wiederzuerkennen, als sie die Postfiliale in Düsseldorf verlässt. Was ist mit ihren Lippen passiert? Und nicht nur optisch scheint bei ihr gerade einiges im Wandel zu sein…

Dass die letzten Wochen extrem schmerzhaft für sie waren, hat Cora auf dokumentiert: Im Oktober stürzte sie in ihrem Haus, musste an der rechten Schulter operiert werden – und ist immer noch nicht wieder fit. „Im wahrsten Sinne des Wortes habe ich quasi wieder den Rückwärtsgang eingelegt“, postete sie gerade. Und damit meint sie anscheinend nicht nur ihre Schulter – sondern auch ihre Beziehung zu Ex-Mann Ralf! Fast fünf Jahre nach dem Rosenkrieg und der Scheidung waren die beiden im September ja plötzlich wieder sehr innig: „Ja, es ist definitiv eine Art von Liebe vorhanden zwischen uns“, so Cora. Sie postete kuschelig-harmonische Insta-Fotos, dazu Hashtags wie #liebe und #family. „Ralf ist mein Lebensmensch“, verkündete sie.

Cora Schumacher in der Krise

Alles passé? Jetzt sieht es ganz so aus, als hätte sie ihren Ex (wieder) aus ihrem Leben verbannt! Die innigen Insta-Fotos mit Ralf? Alle gelöscht! Stattdessen postete sie kürzlich einen Text, der wie eine Abrechnung klingt…

Cora Schumacher: Schock-Enthüllung nach der Familien-Reunion

„Menschen sind oft kalt und grausam, denn sie brauchen meist ’nen Depp, einen, den sie stets beschmutzen, eben halt so’n dummen Sepp“, zitiert sie in ihrer Insta-Story aus einem Gedicht mit dem Titel „Sündenbock“. Das klingt nach einer Menge Frust und Verbitterung. Kurz darauf wurde Cora noch deutlicher: Sie postete den Song „Wieso tust Du dir das an?“, in dem Apache 207 rappt: „Da draußen wartet safe ein echter Mann, doch noch nie im Leben warst du so gefangen, Gott, es ist krank. Wach auf, wach auf!“

Es ist offensichtlich nicht nur die Schulter, sondern auch das Herz, das Cora Schumacher gerade ziemlich schmerzt. Sie beißt die Zähne zusammen – und geht ihren Weg. Vielleicht ist ihr verändertes Aussehen ja genau dafür ein Symbol…