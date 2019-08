Cora und Ralf Schumacher: Foto-Sensation! Sie sind wieder vereint

Reddit this

Was ist denn da los? Eigentlich dachte man, seit der Scheidung sei das Verhältnis von Cora und Ralf Schumacher nicht mehr das beste. Doch jetzt kommt alles ganz anders...

Was für ein schönes Paar! Das ist wohl der Gedanke von vielen -Usern, wenn sie das neueste Foto von sehen. Auf dem Selfie posiert die 42-Jährige in trauter Eintracht mit Ex-Ehemann Ralf - und das ist für viele wirklich eine Überraschung!

Bereits 2014 ging die Schumacher-Ehe in die Brüche. Was folgte, war ein Schlagabtausch zwischen den Anwälten der beiden. Es ging um die Villen, um Unterhalt und um das Sorgerecht für den gemeinsamen Sohn David. Ein schmutziger Rosenkrieg. So wirkte es zumindest. Öffentlich haben sich weder Ralf Schumacher noch Cora zu der Scheidung geäußert. Doch offenbar sind die Streitereien längst vergessen.

Cora und Ralf Schumacher stehen sich nahe

Dass es eine Annäherung der beiden gibt, bahnte sich schon länger an. Bei Instagram folgen sich die beiden jedenfalls, und sie machte auf ihrem Profil sogar Werbung für seinen Account. Doch jetzt wagte Cora Schumacher den nächsten Schritt: So postete ein gemeinsames Selfie. Darauf wirken die beiden sehr vertraut und harmonisch, und auch ihre Hashtags sprechen Bände: #family #austria#homesweethome #love

Cora Schumacher: Bittere Enthüllung 4 Jahre nach der Scheidung

Die Follower sind ganz aus dem Häuschen, Cora und Ralf endlich mal wieder auf einem Bild zu sehen. "Es ist so viel wert, wenn man zu dem Vater seiner Kids ein gutes Verhältnis hat. Leider so oft nicht der Fall . Super ihr zwei", "Wenn man euch so anschaut, könnte man denken, ihr seid wieder vereint" oder "Schönes Bild, egal ob zusammen oder nicht", lauten die Kommentare.

Über den Beziehungsstatus der beiden ist hingegen nicht viel bekannt. Cora Schumacher trennte sich vor einiger Zeit von ihrem "Hells Angels"-Freund, und Ralf hält sein Privatleben bedeckt.

