Cora und Ralf Schumacher: Liebes-Comeback aus einem süßen Grund

Es ist schon jetzt die Überraschung des Jahres: Fünf Jahre nach ihrer Scheidung scheinen Cora (42) und Ralf Schumacher (44) sich wieder näherzukommen, zeigen sich auf einem Foto ungeahnt innig. Woher der plötzliche Sinneswandel kommt? Vielleicht hat ja Sohn David (18) etwas damit zu tun.

Da staunte Coras -Gemeinde nicht schlecht: In der vergangenen Woche postete die Rennfahrer-Ex ein Bild von sich und Ralf Schumacher. Überglücklich lächeln die beiden in die Kamera. Sie wirken vertraut – fast wie ein frisch verliebtes Paar. Auch ihre Hashtags wie #family oder #love scheinen vielversprechend.

Bahnt sich zwischen den einstigen Partnern etwa wieder eine Beziehung an? Gut möglich. Immerhin verbringt Cora gleich mehrere Tage in Salzburg – der österreichischen Heimat des ehemaligen Formel-1-Piloten. „Wenn man euch so anschaut, könnte man denken, ihr seid wieder vereint“, schreibt eine Userin unter das gemeinsame Foto von Cora und Ralf. Ein weiterer Fan wird sogar richtig poetisch: „Ihr beide seid ein tolles Paar gewesen, und was man liebt, lässt man frei, kommt es zurück, bleibt es für immer.“

Cora und Ralf Schumacher hatten ein schwieriges Verhältnis

Wer die Vergangenheit der beiden kennt, dürfte über diese Entwicklung allerdings mehr als erstaunt sein. Die neuerdings so versöhnlichen Töne verblüffen, denn schließlich war die Scheidung 2014 nach 13 Ehejahren nicht gerade friedlich. Der Streit brachte Cora nicht nur an den Rand der Verzweiflung, auch körperlich ging es ihr damals immer schlechter. „Cora macht das alles völlig fertig. Sie hat mehr als sieben Kilo abgenommen, ist zusammengebrochen und musste sich in ärztliche Behandlung begeben“, verriet seinerzeit eine Freundin. Auch das Verhältnis zu ihrem Sohn David litt unter der Situation, die beiden folgen sich nicht einmal gegenseitig auf Instagram.

Wie eng der Kontakt in den letzten Jahren war? Unklar. Inzwischen ist David volljährig, beinahe erwachsen. Mit 18 kann man unabhängige Entscheidungen treffen, ist berechtigt, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen, seinen Lebensmittelpunkt selbstständig zu bestimmen.

Könnte der Zeitpunkt der Versöhnung von Cora und Ralf also mit Davids Volljährigkeit zusammenhängen? Nicht ausgeschlossen.

Bleibt die Frage, ob Cora die schlimmen Erfahrungen einfach vergeben und vergessen hat. „Es gibt viele Formen der Liebe“, antwortete sie gegenüber . Darauf, ob das Ganze eine freundschaftliche Basis oder mehr habe, wollte sie aber ausdrücklich nicht eingehen. Man darf also gespannt sein, ob die Familie nach all den emotionalen Turbulenzen der Vergangenheit tatsächlich wieder zusammenfindet. Beide Ex-Partner sind aktuell Single. Einem Happy End steht also eigentlich nichts mehr im Wege…

