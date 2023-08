Corinna Schumacher: Ausgerechnet ein Familienmitglied zieht jetzt ihren Ruf in den Dreck

Doch es dauerte nur wenige Tage, da sorgt der Name Schumacher plötzlich für ganz andere Schlagzeilen. Die Rede ist von einem "Erotik-Skandal" und von Nacktfotos auf der Sex-Website OnlyFans. Wer dahinter steckt? Ausgerechnet Corinnas ehemalige Schwägerin Cora Schumacher, die von 2001 bis 2015 mit Michaels Bruder Ralf Schumacher verheiratet war. Viele Jahre gehörte Cora also zum engsten Kreis des Schumacher-Clans, genoss auch die damit verbunden Vorzüge. Auch nach der Scheidung behielt sie den berühmten Nachnamen, er ebnete ihr den Weg in Shows wie "Let’s Dance" und "Promi Big Brother". Und jetzt auf die für sexuelle Inhalte bekannte Bezahl-Website OnlyFans. Dort präsentiert sie sich zahlungskräftigen Usern für ca. 27 Euro im Monat oben ohne und in aufreizenden Posen. Eine lukrative Angelegenheit für die Mutter eines Sohnes: Schon innerhalb der ersten 24 Stunden verdiente sie so geschätzt 10.000 Euro!

Geld ist geil – und Cora offenbar wichtiger, als den guten Namen der Schumachers zu schützen. Verständlich, dass sich das für die stets zurückhaltende Corinna jetzt wie ein Schlag ins Gesicht anfühlen muss: Die schönen Neuigkeiten ihrer Tochter Gina wurde einfach überschattet – von einem Erotik-Skandal im Hause Schumacher. Das ist bitter …