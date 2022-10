Corinna Schumacher: Das Schicksal schlägt erneut mit voller Wucht zu

Seit Jahren kämpft sie wie eine Löwin für ihren Ehemann Michael Schumacher. Ein bisschen Glück hätte Corinna mehr als verdient. Doch stattdessen spielten sich nun dramatische Szenen ab, die ihr heftig zugesetzt haben müssen.

Man kann sich kaum vorstellen, was Corinna Schumacher durch den Kopf gegangen sein muss, als sie die Bilder sah. Ihr Sohn Mick, der bei einem Rennen in Japan mit hoher Geschwindigkeit in die Leitplanke raste. Es grenzt an ein Wunder, dass er dabei keine schweren Verletzungen davontrug.