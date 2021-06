Corinna Schumacher: Die nächste Hiobsbotschaft

Nur einen knappen halben Meter rauscht er mit seinem Frontflügel am rechten Hinterreifen des Teamkollegen vorbei, quetscht sich gerade noch zwischen einer Betonwand rechts und dem Auto von Mazepin durch. 50 Zentimeter fehlten zur Katastrophe! Der Schock sitzt tief, der Puls rast. Außer sich schreit Mick laut "Neue Post" ins Bordmikrofon: "Was zur Hölle war das? Will er uns umbringen?"

Auch Corinna ist danach mit den Nerven am Ende. Erinnerungen werden wach: An Unfälle von Michael Schumacher. Wie an Silverstone. Mit 200 Stundenkilometer raste Michael in die Reifenstapel, verletzte sich schwer. Ein Schutzengel rettete sein Leben!

Nicht auszudenken, wenn Mick ähnliches passiert. Corinna würde einen erneuten Schicksalsschlag vielleicht nicht überstehen!