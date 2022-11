Corinna Schumacher: Eiskalt fallengelassen! Traurig, was jetzt herauskommt

Die Reportage begleitet Formel-1-Boss Jean Todt während eines Besuchs auf Corinnas Ranch. Sie sagt über den langjährigen Familienfreund: "Mit Michael befreundet zu sein in den ersten Jahren war so ein Spaß. Wenn sich das Blatt aber dreht und auf einmal jemand das nicht mehr so machen kann oder Hilfe braucht oder wenn es nicht mehr nur Urlaub ist oder eher mal was Trauriges passiert, dann siehst du, wer dein Freund ist. Und da ist Jean, muss ich ganz klar sagen, einer der Wenigen."

Traurige Worte, die zeigen, wie einsam sich Corinna Schumacher manchmal fühlen muss.