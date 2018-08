Corinna Schumacher: Es ist ein Wunder!

Der Glaube an Hoffnung versetzt bekanntlich Berge: Für einen besonders treuen Anhänger von Michael Schumacher (49) bewirkte eine kleine Geste ein großes Wunder: Reiner Ferling (66) ist 1. Vorsitzender des Michael Schumacher Fan-Clubs Kerpen e. V., betet jeden Tag für Schumis Genesung.

Corinna Schumacher meldete sich bei Reiner

Was kaum einer ahnt: Der Taxifahrer kämpfte die letzten zwei Jahre selbst um sein Leben! Bei einer Routine-Untersuchung wurde ein Nierenzellkarzinom entdeckt. „Diese Nachricht veränderte auf einen Schlag unser ganzes Leben“, so Ehefrau Marita. Als Metastasen in der Lunge gefunden wurden, brach ihre Welt zusammen. Doch in den dunklen Stunden plötzlich ein Hoffnungsschimmer: Corinna Schumacher (49), die vom Schicksalsschlag erfahren hatte, meldete sich persönlich bei ihnen!

Cornna Schumacher gab Reiner neuen Lebensmut

„Ich habe vor Freude über diesen wunderbaren Brief geweint. Ich bekam wieder neuen Aufwind und Lebensmut, hatte nicht damit gerechnet, dass Corinna mich so unterstützt“, so Reiner. Aus Respekt vor der Familie bleibt der Inhalt des Briefes geheim. „Heute bin ich wieder ganz gesund, der Krebs ist weg, auch dank der tollen Unterstützung der Familie Schumacher, die so viel Herz für einen einfachen Fan gezeigt hat.“