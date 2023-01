Corinna Schumacher: Getrennte Wege! Jetzt bleibt sie ganz alleine zurück

Der Griff zum Handy, das Wählen eingespeicherter Nummern – Telefonate dürften derzeit wohl das Einzige sein, das Corinna und ihre Kinder verbindet.

Tochter Gina ist vor einigen Wochen zusammen mit ihrem Freund Iain Bethke in die USA gezogen. Das war sicherlich keine einfache Entscheidung für die 25Jährige. Immerhin hatte sie ihren Lebensmittelpunkt in der Schweiz am Genfer See. Bei Mama Corinna und Papa Michael. Nun wohnt sie mehrere Tausend Kilometer entfernt – um ihre Karriere im Westernreiten voranzubringen.

Auch Mick schlägt neue Wege ein – fernab der Familie. Der junge Rennfahrer hat gerade einen neuen Vertrag bei Mercedes unterschrieben, darf weiterhin in der Formel 1 fahren. Und diese Chance darf er nicht vermasseln, nachdem die letzte Saison alles andere als gut für ihn lief. Mick muss viel trainieren, ist damit sicherlich nicht oft zu Hause bei Papa Michael in der Schweiz.

Dass sich Prioritäten irgendwann ändern und die Kinder von ihren Eltern abnabeln, eigene Wege gehen, ist ganz normal und auch richtig. Einfacher macht es das für Corinna und Michael Schumacher">Michael Schumacher aber sicher nicht...

