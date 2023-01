Corinna Schumacher: Glücks-Nachricht! Endlich gibt es neue Hoffnung

Der Fahrer Pascal Wehrlein war selber einmal Ersatzfahrer bei Mercedes. Heute fährt er für die Formel E. Und dort könnte er sich auch Mick Schumacher vorstellen. "Es wäre schön, ihn hier zu haben, definitiv", erklärt er im Gespräch mit "Sport1". Sehen wir den Sohn von Michael Schumacher also bald in der Elektromotor-Serie?

Mick selbst hält an seinem Traum fest. "Ich werde ganz sicher nicht irgendwo anders fahren. Daran bin ich einfach nicht interessiert", erklärte der 23-Jährige schon in der Vergangenheit. Für ihn gibt es eben nur die Formel 1 - eine Alternative kommt nicht in Frage. Und so viel Kampfgeist macht Hoffnung. Hoffnung darauf, dass er bald wieder so richtig durchstarten kann!

