Corinna Schumacher: Schock-Enthüllung! Schumis Frau muss zittern

Auch ohne allzu sehr zwischen den Zeilen zu lesen, könnte man seine sehr persönlichen Memoiren als eine Art Rachefeldzug gegen Corinna verstehen. Denn ihr scheint Weber die Schuld am Bruch mit der Rennfahrerlegende zu geben. Er behauptet, Corinna habe Willi nach Michaels Unfall nicht zu ihm durchgelassen, und zwar nur deshalb, weil er damals nicht direkt ins Krankenhaus gefahren sei. Dabei habe er der Familie in diesen schweren Stunden einfach nur Raum geben wollen. In Webers Erinnerungen ist er das Unschuldslamm, dem von Corinna schnödes Unrecht widerfahren ist. Dabei lässt er elegant unter den Tisch fallen, dass Michael sich schon Jahre vor dem Unglück von ihm distanzierte. Ein Umstand, den Weber offenbar bis heute nicht verkraftet hat. Das Buch gibt ihm die Gelegenheit, seiner Verbitterung freien Lauf zu lassen. Dabei dürfte ihm bewusst sein, dass seine Version der Wahrheit einen brutalen Eingriff auf die bislang so akribisch behütete Privatsphäre der Schumachers darstellt. Bleibt die Frage, wie Corinna auf diesen Affront reagiert…

