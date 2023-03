Corinna Schumacher: Heftiger Rückschlag! Wie soll es jetzt bloß weitergehen?

Er kämpfte. Mit dem Wagen, den Konkurrenten, seinen Selbstzweifeln. Und doch gab Mick Schumacher bis zuletzt nicht auf. Für den Rennstall Haas wollte er sein Bestes geben. Und beweisen, dass er dem Namen Schumacher alle Ehre macht. Dass dem 23-Jährigen am Ende wegen zu schwacher Leistungen der Vertrag nicht verlängert wurde, ist eine bittere Niederlage für ihn. Jetzt kommen auch noch Spott und Häme dazu. Denn in der neuen Staffel der Netflix-Serie "Drive to Survive" werden nun die fiesen Kommentare enthüllt, die seine Kollegen damals hinter seinem Rücken über ihn sagten. "Wir haben ihm ein Jahr zum Lernen gegeben und was macht er? Im zweiten Rennen zerstört er verdammt noch mal ein Auto, nur weil der andere schneller ist", wettert Teamchef Günther Steiner.

Auch der Renn-Boss hatte Mick nach diversen Unfällen endgültig abgeschrieben: "Es wächst ihm über den Kopf", so Gene Haas, nur um später ein vernichtendes Urteil über den Nachwuchs-Rennfahrer zu fällen: "Es braucht Talent. Man kann Talent nicht entwickeln", sagt er, Steiner stimmt zu. Autsch! Harte Worte, die Mick nun erst einmal verkraften muss. Ebenso wie die Gewissheit, seinem berühmten Vater nicht das Wasser reichen zu können. Noch nicht. Wird Mick an dem vernichtenden Urteil, der Niederlage und dem zu großen Druck zugrunde gehen? Sorgen, die auch seiner Mutter Corinna das Herz schwer machen. Ein Rückschlag, aber wer weiß: Vielleicht klappt die große Karriere ja beim zweiten Anlauf.

