Corinna Schumacher: Heureka! Eine neue Chance für ihren Liebsten

Rückblick: Ende vergangenen Jahres schien alles verloren. Micks Vertrag beim Rennstall Haas lief nach zwei Jahren aus und wurde nicht verlängert. Damit war sein Traum, in der Königsklasse Formel 1 den Triumphen von Papa Michael nacheifern zu können, so gut wie geplatzt! Als Mick schließlich doch noch einen Platz als Ersatzfahrer im Team Mercedes ergattern konnte, atmeten Mama Corinna und der Rest der Familie auf.

Nun die Sensation: Mick darf in der aktuellen Saison noch für ein weiteres Team ins Cockpit steigen. MacLaren hat den Schumi-Spross ebenfalls als Ersatzfahrer engagiert. Was bedeutet, dass Mick wesentlich mehr Chancen hat, die Rennen nicht nur von der Tribüne aus zu verfolgen. Zudem bekommt er Unterstützung von einem engen Freund der Familie: MacLaren Teamchef Andrea Stella arbeitete früher bei Ferrari eng mit Michael zusammen und legte den Grundstein für dessen Erfolge. Gibt er Mick nun den nötigen Kick für seine weitere Karriere? Alle in der Familie wünschen es ihm so sehr…

