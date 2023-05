Corinna Schumacher: Schlimmer Verdacht! Warum will ER ihr so sehr schaden?

Wie es um Schumis Gesundheitszustand bestellt ist, darüber hüllen seine Angehörigen sich weitgehend in Schweigen. Nur hin und wieder, wie vor einiger Zeit in einer Netflix-Doku, deutet Corinna an, wie der Alltag nach dem Unfall aussieht: "Wir leben zu Hause zusammen, wir therapieren, wir machen alles, damit es Michael besser geht und gut geht, und dass er unseren Familienzusammenhalt auch spürt." Mittlerweile gehen die Kinder Mick und Gina ihre eigenen Wege, verfolgen ihre eigenen Träume.

Während Corinna, wenn man den Äußerungen von Michaels früheren Teamchef Eddie Jordan glauben schenkt, nach wie vor ihre persönlichen Bedürfnisse zurückstellt, gezwungenermaßen, so Jordan: "Es ist jetzt fast zehn Jahre her, und Corinna konnte nicht zu einer Party gehen, zum Mittagessen oder so etwas. Sie lebt wie eine Gefangene, weil jeder mit ihr über Michael reden will." Aber stimmt das wirklich, oder spricht doch eher der verletzte Stolz aus dem einstigen Schumi-Vertrauten?

Gut möglich, im selben Interview erwähnt er nämlich, dass ihm ein Besuch kurz nach dem Unfall von Corinna verwehrt worden wäre. Und die taucht gelegentlich durchaus in der Öffentlichkeit auf, unterstützte ihren Sohn an der Rennstrecke oder zeigte ihr Können als Westernreiterin. Ganz von der Hand zu weisen ist Jordans traurige Einschätzung dennoch nicht, wenn man etwa an Corinnas Auftritt beim Sportpresseball 2019 denkt, bei dem sie von neun Bodyguards komplett abgeschirmt wurde – was man wohl als eine Art selbst gewählte "Gefangenschaft" verstehen kann...

