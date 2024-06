Corinna Schumacher: Sie verkauft Michaels kostbarste Schätze

Die Versteigerung von Michaels Uhren hat auch Corinna viel Geld in die Kasse gespült – etwa vier Millionen Euro. Aber es geht nicht ums Geld. Vielmehr geht es darum, sich von Erinnerungen zu trennen, die Corinna nur vor Augen führen: Das Leben, wie es vor Schumis Unfall war, gibt es nicht mehr. Kurz nach Michaels schrecklichem Skiunfall hat sie schon einmal einiges verkauft. Zuerst das Ferienhaus in Norwegen, dann das Chalet in Frankreich und den Privatjet. Jedes verkaufte Stück ist wie ein Abschiedsbrief an eine Zeit, die unwiederbringlich vorbei ist. Es ist aber auch ein Akt der Erlösung, eine Möglichkeit, die Last der Vergangenheit loszulassen, um den Blick nach vorne zu richten und Platz für Neues zu schaffen. Auch wenn es schwerfällt.