Corona: Diese TV-Shows und Serien fallen aus oder werden verschoben!

Corona treibt sein Unwesen! Leider auch auf Kosten der Fernsehwelt. In der Folge mussten nun diverse TV-Shows abgesagt oder Dreharbeiten für Serien verschoben werden. Doch welche unserer Lieblings-Produktionen fallen denn nun wegen der Pandemie vorübergehend ins Wasser?

Die anhaltende Corona-Pandemie hält die Welt in Atem. Ausgangssperren, Quarantäne und Social Distancing stellen unseren Alltag auf den Kopf. Wir verbringen mehr Zeit denn je in den heimischen vier Wänden. Statt Gruppenaktivitäten stehen jetzt einsame Stunden auf der Tagesordnung. Umso mehr verlassen wir uns in diesen harten Zeiten auf das Fernsehprogramm. Doch auch die -Welt bleibt nicht verschont von der Corona-Krise.

Corona: Folgen für die TV-Welt

Ausgangssperren, Ladenschließungen und sinkende Einnahmen erschweren den TV-Produktionen die Drehbedingungen. Während einige Shows und Serien vorerst aussetzen müssen, fallen andere wie unter anderem der komplett ins Wasser. Damit heißt es vorerst Abschied nehmen von und Co. Wann sich die Bedingungen am Dreh-Set wieder normalisieren werden, steht noch in den Sternen. Doch einen kleinen Wermutstropfen gibt es trotz allem. Viele unserer Lieblings-TV-Shows werden weiterhin regulär auf Sendung gehen, allerdings treten die und Sternchen vor gähnend leeren Hallen auf, denn die Zuschauer werden ausnahmslos aus den Liveshows verbannt.

"The Masked Singer" geht in Pause

Kurze Zeit sorgte ein Brief der Stadt Köln in den Fernsehstudios der TV-Metropole für Aufsehen. Auf Grund des Verbots für Veranstaltungen fürchteten einige Produzenten um ihre Shows. Kurze Zeit später kam die erlösende Nachricht. "Let's Dance", " " und Co. dürfen weiter stattfinden, doch stehen zukünftig unter strengeren Auflagen.

Bei "Let's Dance" dürfen Lili Paul-Roncalli, Massimo Sinato und Co. weiterhin übers Parkett schweben, doch vor leeren Zuschauer-Rängen Foto: TV Now / Stefan Gregorowius

Dramatischer sieht die Lage bei "The Masked Singer" aus! Nach zwei Corona-Fällen in den eigenen Reihen pausiert die Musikshow vorerst ab 30. März 2020. Damit die Zuschauer nicht ganz leer ausgehen, haben sich die Produzenten von „The Masked Singer“ etwas einfallen lassen. Auf dem Sendeplatz auf wird aktuell die erste Staffel wiederholt. Doch die Fans können aufatmen, nach Ostern heißt es in Folge vier wieder fleißig rätseln.

Corona-Pandemie sorgt für Zuschauerrekorde

Trotz der andauernden Krise gibt es auch positive Nachrichten aus der TV-Welt. Während die einen einbüßen, verzeichnen die anderen wahre Zuschauerrekorde. Auch wenn Mobile Office und reduzierte Teamarbeit die Drehbedingungen für die Sender erschweren, sorgt das steigende Bedürfnis der Menschen nach Information und Unterhaltung für hohe Einschaltquoten. Insbesondere Qualitätsmedien mit Nachrichtenformaten profitieren, doch auch Unterhaltungsshows wie „ “ (5,36 Millionen Zuschauer im März) oder „Let’s Dance“ (4,98 Millionen Zuschauer im März) sind beliebte Formate in Zeiten des Hausarrests.

Folgende TV-Produktionen fallen aus, werden verschoben oder pausieren:

Shows

The Masked Singer (pausiert bis Ostern)

Die Passion (abgesagt)

Eurovision Song Contest (abgesagt)

Schlagerlovestory (verschoben auf den 6. Juni 2020)

Willkommen bei Carmen Nebel (abgesagt)

Die Höhle der Löwen (Staffel pausiert)

ZDF-"Fernsehgarten" (Shows auf Fuerteventura abgesagt)

Serien

In aller Freundschaft – Die Krankenschwestern (Dreharbeiten pausieren auf unbestimmte Zeit)

The Walking Dead (Staffelfinale wird erst später im Jahr ausgestrahlt)

Berlin – Tag und Nacht (Dreharbeiten pausieren)

Köln 50667 (Dreharbeiten pausieren)

Gute Zeiten, Schlechte Zeiten (Dreharbeiten pausieren)

Alles was zählt (Dreharbeiten pausieren)

Unter uns (Dreharbeiten pausieren)

Sturm der Liebe (Dreharbeiten pausieren)

Traumschiff (Dreharbeiten pausieren)

Supernatural (Dreharbeiten pausieren kurz vor Staffelfinale)

NCIS (Dreharbeiten liegen auf Eis)

Carnival Row (Dreharbeiten liegen auf Eis)

Riverdale (Dreharbeiten pausieren)

Grey's Anatomy (Dreharbeiten pausieren)

Preisverleihungen

Goldene Kamera (verschoben auf den 12. November 2020)

Grimme-Preis (verschoben auf den 21. August 2020)

