Coronji Calhoun Sr.: Der Ex-Kinderstar ist tot

In dem Film "Monster's Ball" spielte Coronji Calhoun Sr. den Sohn von Halle Berry und erlangte durch die Rolle große Bekanntheit. Zum Zeitpunkt der Dreharbeiten war er gerade mal 10 Jahre alt. Halle Berry erhielt damals auch den Oscar in "Beste Hauptdarstellerin". Damit schrieb sie Geschichte, denn sie war die Afroamerikanerin, welche die Trophäe bekam. In einem Spendenaufruf bittet seine Mutter um Unterstützung für die Beerdigung. Unter den Spenderinnen und Spendern bei der "Go Fund Me"-Kampagne finden sich auch prominente Namen - so beispielsweise Lee Daniels, welcher den Film "Monster's Ball" produziert hat und Schauspielerin Halle Berry. Bisher kamen mehr als 11.000 Dollar zusammen.

2021 sind weitere Stars von uns gegangen - mehr dazu hier im Video: