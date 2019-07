Costa Cordalis: Emotionale Enthüllung nach seinem Tod!

Die Nachricht von Costas Tod verbreitete sich wie ein Lauffeuer! Seine Familie und Freunde wendeten sich nach seinem Ableben mit emotionalen Worten an die Öffentlichkeit und sprachen ihre Gefühle über den Tod des 75-Jährigen aus. Vor allem Costas Kinder hatten mit dem Verlust ihres geliebten Vaters zu kämpfen.

Costa Cordalis: Tochter Kiki spricht über seine letzten Stunden

Lucas Cordalis bewies stärke

Obwohl Costa und sein Sohn Lucas ein enges Band der Liebe verband, bewies Lucas nach dem Tod seines Vaters enorme Stärke. Während sich Lucas Ehefrau Daniela Katzenberger für einige Tage aus der Öffentlichkeit zurückzog, war Costas Sohn dabei zu sehen, wie er beim Hamburger Schlagermove alles gab, um sich seinen schweren Verlust nicht anmerken zu lassen. Doch damit nicht genug!

Lucas ist für seine Tochter da

Wie nun Katzenberger-Mama berichtet, will Lucas in dieser schweren Zeit vor allem für seine Tochter Sophia da sein. So erklärt sie gegenüber "Promiflash": "Also, Lucas versucht auf jeden Fall, für die Kleine stark zu sein. Der hat zum Glück die Sophia, für die er stark sein will." Ebenfalls fügt sie hinzu: "Die wissen genau, was ihren Papa geplagt hätte. Der wollte, dass jeder glücklich ist."

