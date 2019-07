Costa Cordalis: Große Sorge! Diese Worte gehen unter die Haut!

Was ist nur auf Mallorca los? Während Mama in den letzten Tagen ihre Fans immer wieder mit süßen Schnappschüssen von ihrer Tochter Jenny Frankhauser und deren neuen Freund Hakan versorgte, sorgt sie nun bei ihren Fans für jede Menge Kopfzerbrechen...

Jenny Frankhauser: Großes Drama! Ist ihr Liebes-Glück in Gefahr?

Iris Klein teilt kryptische Posts

Via lässt Iris Klein mit zwei Spruchbildern die Gerüchteküche um den Gesundheitszustand von wieder mächtig ins Bordeln geraten. So veröffentlich die Mama von die zwei Zitate, in denen es heißt: "Das Leben ist wie Eiscreme. Genieße es, bevor es schmilzt" sowie "Mach uns bewusst, wie kurz das Leben ist, damit wir unsere Tage weise nutzen." Oh je! Hat sich Costas Gesundheitszustand etwa wieder rapide verschlechtert?

Fans von Costa sind in Sorge

Wie unter dem Post von Iris deutlich wird, sorgt sie mit ihren kryptischen Worten vor allem bei allen Costa Cordalis Fans für große Sorge. So ist zu lesen: "Ich hoffe, mit Costa ist alles in Ordnung. Irgendwie hab ich ein komisches Gefühl, wenn ich das lese." Ob Iris mit ihren Spruchbildern jedoch wirklich auf die Gesundheit des Schwiegervaters von ihrer Tochter Daniela Katzenberger anspielt, ist nicht bekannt. Die Familie gab dazu bis jetzt noch kein Statement ab. Wir können also weiterhin gespannt sein...