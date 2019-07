Costa Cordalis ist tot! Diese Worte gehen unter die Haut!

Reddit this

Oh je! Erst Ende April hatte der Star mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Nun schloss der Schlagerstar für immer seine Augen!

Während Mama in den letzten Tagen ihre Fans immer wieder mit süßen Schnappschüssen von ihrer Tochter Jenny Frankhauser und deren neuen Freund Hakan versorgte, wendet sie sich nun mit traurigen Worten an ihre Fans...

Jenny Frankhauser: Großes Drama! Ist ihr Liebes-Glück in Gefahr?

Iris Klein teilt traurige Worte zum Tod von Costa Cordalis

Via teilte Iris Klein jetzt zwei Spruchbilder, die ihre große Trauer um zum Ausdruck bringen. So veröffentlicht die Mama von zwei Zitate, in denen es heißt: "Das Leben ist wie Eiscreme. Genieße es, bevor es schmilzt" sowie "Mach uns bewusst, wie kurz das Leben ist, damit wir unsere Tage weise nutzen."

Fans von Costa waren in Sorge

Wie unter dem Post von Iris deutlich wird, waren ihr Fans schon vor der Todesmeldung von Costa Cordalis in großer Sorge um den Schlagerstar. So ist zu lesen: "Ich hoffe, mit Costa ist alles in Ordnung. Irgendwie hab ich ein komisches Gefühl, wenn ich das lese."

Am Dienstagnachmittag schloss der Schlagerstar auf Mallorca im Kreise seiner Liebsten für immer die Augen. Wir wünschen der Familie in dieser schweren Zeit viel Kraft und sind in Gedanken bei ihnen!