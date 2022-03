Costa Cordalis: Jetzt geht es um sein Erbe

1971 lud Dieter Thomas Heck († 80) ihn in seine ZDF-Hitparade ein. Von da an lief alles rund: Mit Liedern wie Carolina, komm und Steig in das Boot heute nacht, Anna Lena eroberte Costa das Publikum. Überhaupt war 1971 ein glückliches Jahr, auch in der Liebe: Er heiratete seine Ingrid (77) – die Frau seines Lebens – mit der er das Glück teilte, als sein Super-Hit Anita ihn 1976 auf den Schlager-Olymp katapultierte. Doch die größte Erfüllung seines Lebens waren nicht Ruhm und Reichtum, sondern seine Kinder Lucas (54), Angeliki "Kiki" (48) und Eva (44). Die Familie war sein Ein und Alles. Sie hat ihn stets unterstützt, seine Triumphe mit ihm gefeiert. Etwa, als er 1985 griechischer Landesmeister bei der nordischen Ski-WM wurde. Oder sich 2004 die Krone des RTL-Dschungel-Königs holte.

Zuletzt lebte er mit Ingrid, Sohn Lucas, Schwiegertochter Daniela Katzenberger (35) und Enkelin Sophia (6) auf Mallorca. Häufig besuchten ihn dort seine beiden Töchter und die fünf weiteren Enkelinnen. Er genoss das Leben, auch als sein Körper zuletzt streikte, gesundheitliche Probleme ihn mehr und mehr schwächten. In den Armen seiner Liebsten schlief er am 2. Juli friedlich ein. Nach einem erfüllten Leben, wie er es sich als Junge in den griechischen Bergen erträumt hatte.