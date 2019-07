Reddit this

Costa Cordalis: So schlecht ging es ihm wirklich!

Am Dienstagnachmittag verstarb Costa Cordalis im Alter von 75 Jahren im Kreise seiner Liebsten. Doch wie schlecht ging es Costa vor seinem Ableben wirklich?

Die Nachricht von dem Tod von verbreitete sich wie ein Lauffeuert. Der Schlagerstar schloss Dienstagnachmittag für immer seine Augen. Wie schlecht es Costa vor seinem Tod jedoch wirklich ging, war lange unklar - bis jetzt.

Costa Cordalis: Traurige Worte von Iris Klein

War Costa Cordalis auf dem Weg der Besserung?

Noch vor knapp drei Monaten musste Costa Cordalis für eine längere Zeit im Krankenhaus behandelt werden. Der Grund: Die Nieren von Costa sollen geschwächelt haben. Doch obwohl nach der Entlassung von Costa noch beteuerte, dass sich sein Vater auf dem Weg der Besserung befinden würde, schien es Costa alles andere als gut zu gehen...

Costa Cordalis ging es schlecht

Wie nun Manfred "Manni" Kratz, ein Freund der Familie gegenüber "T-Online" berichtet, kam der Tod von Costa nicht unerwartet. So erklärt er: "Sie haben täglich damit gerechnet, dass er einschläft" ebenfalls fügt er hinzu: "Am Montag kam Daniela mit der Kleinen. Wir haben zusammen am Pool gelegen und uns unterhalten. Da hat sie mir gesagt: 'Costa geht es sehr, sehr schlecht. Er packt es nicht mehr.'" Einen Tag später schloss Costa für immer seine Augen.