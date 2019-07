Costa Cordalis: So verabschiedete sich seine Tochter Kiki Cordalis!

Familie Cordalis trauert ihr Familienoberhaupt Costa. Am Dienstagnachmittag verstarb der Schlagerstar im Alter von 75 Jahren. Nachdem sich mit der traurigen Nachricht an die Öffentlichkeit wendete, meldet sich nun auch seine Schwester Kiki zu Wort.

Costa Cordalis: Traurige Worte von Iris Klein

Kiki Cordalis nimmt Abschied von Papa Costa

Via teilt Kiki Cordalis nun eine emotionale Botschaft mit ihren Fans, in der sie sich von ihrem Papa Costa verabschiedet. So postet sie zu seinem alten Familienfoto von Costa und seinen Kindern: "Mein Babako, ich liebe dich und du fehlst uns sehr. Wenngleich du dich auf eine neue abenteuerliche Reise begeben hast, wird deine Liebe hier noch lange zu spüren sein." Ebenfalls fügt sie hinzu: "Mag es auch falsch sein, worauf mein Geist besteht, was ich in diesem Chaos und Durcheinander fühle, so bin ich auch an sehr viele Ideen, die mein Vater mich und viele auf dieser Welt lehrte, erinnert." Doch damit nicht genug...

Kiki äußert sich zu der Beerdigung von Costa

"Mein Vater hätte keine Beerdigung gewollt, auf der wir traurig sitzen und um ihn weinen. Auch hätte er nicht gewollt, dass sich viele mit seinem Tod beschäftigen. Der Tod ist etwas, an das er nicht glaubte", schrieb Kiki weiter und berichtete damit gleichzeitig, dass es keine Trauerfeier für Costa Cordalis geben wird. Auch Lucas bestätigte bereits gegenüber " ", dass eingeäschert werden soll und seine Urne bei der Familie auf Mallorca bleiben soll.