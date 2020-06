Costa Cordalis: Traurige Enthüllung um seinen Gesundheitszustand!

Costa Cordalis hatte in der Vergangenheit öfter mit der Gesundheit zu kämpfen! 2013 musste er an der Bandscheibe operiert werden - zum dritten Mal. Er hatte so schlimme Schmerzen, dass er Kortison nehmen musste. Doch nach der Operation kam es noch einmal zum tragischen Vorfall! "Drei Tage nach meiner OP bekam ich auf Mallorca schlimme Bauchschmerzen, war nicht mehr ansprechbar. Meine Frau und mein Sohn riefen den Notarzt, ich kam ins Krankenhaus. Not-OP! Ein Hämatom in meinem Bauch war geplatzt, ich hatte innere Blutungen. Sechs Stunden wurde ich operiert, danach tagelang Intensivstation. Hätte ich nicht so gute Ärzte gehabt, wäre es vorbei gewesen mit mir...", schrieb Costa Cordalis in seiner Biographie.

Erst im Juli 2017 brach sich Costa Cordalis jetzt auch noch den Knöchel. Wie es jetzt um seine Gesunheit steht? Alle Informationen gibt es im Video oben.